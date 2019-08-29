Trabzonspor - AEK (CANLI)
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için play-off turu rövanş maçında AEK'i konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off rövanş maçında Trabzonspor, AEK'i, kendi sahasında ağırlıyor. Deplasmanda oynanan ilk maçı temsilcimiz 3-1 kazanmıştı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 20.30'da başladı
TRABZONSPOR-AEK: 0-1
*İlk yarı oynanıyor
GOL: 24' Livaja (AEK)
İLK 11'LER
Trabzonspor : Uğurcan, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban
AEK :Barkas, Bakkakis, Oikonomou, Chygrynskiy, Vranjes, Lopes, Galanopoulous, Simoes, Mantalos, Oliveira, Livaja
MAÇTAN NOTLAR
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında AEK'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, kadroda 3 oyuncu değişikliğine gitti. Bordo-mavili takımın teknik adamı, ligde Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmada görev yapan stoper oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Hosseini ile forvette Sörloth'u, Süper Lig'in 3. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi dinlendirdi.
Stoperde Ivanildo ve Campi forma giyerken Sörloth'un yerine de Obi Mikel 11'de görev yaptı.
Sturridge, kadroda yok
Trabzonspor'da İngiliz golcü Daniel Sturridge, 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan ve bireysel olarak antrenmanlarla eksikliğini gidermeye çalışan İngiliz futbolcu, kadroya alınmadı.
Sturridge'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi de forma giyemedi.
Kapalı gişe
Trabzonspor'da taraftarlar AEK maçında takımlarını yalnız bırakmadı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki Sparta Prag ve ligdeki Yeni Malatyaspor maçında tribünleri dolduran bordo-mavili taraftarlar, AEK maçına da aynı ilgiyi gösterdi.
Dostluk yemeği
Karşılaşma öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından AEK yöneticilerine dostluk yemeği verildi. Yemeğe kulüp asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri, AEK Kulübü Başkanı Evangelos Aslanidis ve yöneticiler ile UEFA Delegeleri Stephen Grance, Bakar Jordania katıldı.
Mehmet Yiğit Alp tarafından günün anısına AEK Başkanı Aslanidis ve UEFA Delegeleri Grance ile Jordania'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.