Tüm Türkiye bu akşam ekran başında olacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor kendi evinde AEK ile karşılaşacak. Bordo-mavililer ilk maçta 3-1'lik skor alarak tur kapısını araladı. Temsilcimiz şimdi kendi seyirci avantajını kullanarak gruplara kalmayı amaçlıyor.

Mücadelenin kritik olması sebebiyle futbolseverler "Trabzonspor AEK maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu yöneltiyor.

TRABZONSPOR AEK MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor AEK maçı 29 Ağustos 2019 saat 20.30'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Karşılamayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Mücadele TRT 1'den şifresiz naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?

Bordo-Mavililer taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Fırtına, 2-0’lık mağlubiyette dahi turu geçen taraf olacak. Karadeniz ekibi, 3 fark ve üstü mağlubiyetlerde ise elenecek.

STOPER TANDEMİ DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz sezonun başından beri savunmada uyumlu bir görüntü sergileyen Majid Hosseini-Hüseyin Türkmen ikilisi, AEK karşısında yerlerini yeni transferlere bırakıyor. Yunan ekibi ile oynanacak Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde İvanildo Fernandes ve Gaston Campi sahada olacak. İki futbolcu, daha önce ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelede görev yapmış ve oldukça başarılı bir futbol ortaya koymuştu.

JOHN OBİ MİKEL İLK 11’E DÖNÜYOR

Fizik ve kondisyon olarak henüz tam olarak hazır hale gelmeyen John Obi Mikel, Bordo-Mavili forma altında oynadığı 4 maçın sadece 2’sinde ilk 11’de başladı. Bu doğrultuda yavaş yavaş ilk 11’e monte edilmesi beklenen Nijeryalı yıldızın, AEK karşısında yüksek ihtimalle ilk 11’de olacağı öğrenildi.

AKYAZI’YA HÜCUM VAR

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı karşılaşmanın biletleri dün satışa sunuldu. Taraftarlar ise biletlere adeta hücum etti. Bordo-Mavili futbolseverler, 75 TL ile 850 TL arasında değişenlik gösteren biletlerin büyük bir bölümünü yaklaşık olarak 10 dakika içerisinde tüketti. Şu ana kadar satılan biletler baz alındığında maç günü Akyazı Arena’da en az 32 bin seyircinin olacağı öğrenildi.

MAÇ SAATİNDE BİTECEK

Bordo-Mavililer’de satışa çıkarılan biletler 9 ana kategoriden oluşuyor. Bu doğrultuda 75 ile 200 TL arasındaki tüm biletlerin tükendiği edinilen bilgiler içerisinde yer alıyor. Geriye ise sadece VİP biletler kaldı. 400 ile 850 TL arasındaki bu kategorinin büyük bir kısmı ise bitmek üzere. Bu biletlerin tamamının da maç saatine kadar satılmış olması bekleniyor.

AEK MAÇINA ÖZEL ÖNLEM

Trabzonspor ile AEK arasında yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Bu doğrultuda maç öncesinde ve sonrasında istenmeyen olayların yaşanmaması için özel önlemlerin alındığı öğrenildi. Yunan ekibi ile oynanacak kritik karşılaşmada 300’e yakın konuk ekip taraftarının mücadeleyi izlemesi beklenirken, 2 bin 100 güvenlik personeli de görev yapacak.