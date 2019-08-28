Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı

Trabzonspor AEK maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK ile rövanş maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İşte Trabzonspor AEK maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



TRABZONSPOR AEK MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 21:45'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD 1'den yayınlanacak.



TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ



Uğurcan; Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak; Sosa, Abdulkadir Parmak; Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme; Sturridge.





