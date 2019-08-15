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15.08.2019 - 23:32

Trabzonspor-AEK play-off maçı ne zaman oynanacak? AEK'yı tanıyalım

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı sahasında 2-1'lik skorla yendi ve play-off'a kalmayı başardı. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off'ta rakibi Yunan temsilcisi AEK oldu. Peki Trabzonspor-AEK play-off maçı ne zaman oynanacak?

Trabzonspor-AEK play-off maçı ne zaman oynanacak? AEK'yı tanıyalım

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı sahasında 2-1'lik skorla devirdi ve play-off'a kalmaya hak kazandı. Trabzonspor'u play-off'a taşıyan goller bu sezon Crystal Palace'tan kiralanan Alexander Sörloth ve Çekya'lı futbolcu Filip Novak'tan geldi. Trabzonspor bu sonuçla play-off'a uzanırken rakip ise Yunan temsilcisi oldu.

TRABZONSPOR-AEK PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor-AEK play-off ilk maçı 22 Ağustos, rövanş maçları ise 29 Ağustos tarihinde oynanacak. Trabzonspor play-off mücadelesinde AEK'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmaya hak kazanacak.

AEK'YI TANIYALIM

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off'taki rakibi Yunan temsilcisi AEK oldu. AEK futbol kulübünün güncel piyasa değeri 42,60 milyon Euro. Kulübün teknik patronu ise Portekizli Miguel Cardoso AEK takımı 25.2 yaş ortalaması ile genç kadro yapısı ile dikkat çekiyor. Maçlarını 69.618 kişi kapasiteli Olympiako Stadio Athinon'da oynayan AEK ateşli taraftar grubu ile tanınıyor. Bu sezon Roma'dan transfer ettikleri sağ kanat oyuncusu Daniele Verde ve Norwich City'den transfer edilen Nelson Oliviera en dikkat çeken isimler olarak öne çıkıyor.

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