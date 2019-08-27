Trabzonspor-AEK play-off rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor-AEK maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında sahasında AEK'yı konuk edecek olan Trabzonspor, deplasmanda oynadığı ilk maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Deplasmanda oynanan maçta takımının 3 golünü atan Caleb Ekuban bu maçta yıldızlaşmıştı. Lig'de bu hafta Yeni Malatyaspor ile sahasında karşı karşıya gelen Bordo-mavili takım sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 4'e yükseltti. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için mücadele edecek olan Trabzonspor büyük avantaj sahibi olmasına rağmen bu mücadeleye temkinli yaklaşıyor. Peki Trabzonspor-AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TRABZONSPOR-AEK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-AEK maçı 29 Ağustos Perşembe akşamı saat 20:30'da oynanacak. Mücadele TRT SPOR ekranından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'de dün Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Sosa salonda çalıştı. Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular, idmanı koşuyla tamamlarken diğer futbolcular yarı alanda pas çalışması yaptı.

Daniel Sturridge ilk antrenmanına çıktı

Trabzonspor ile dün resmi sözleşme imzalayan Daniel Sturridge, bordo-mavili takımla ilk idmanına çıktı. İngiliz oyuncu antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştıktan sonra soyunma odasına gitti. İdmanda kondisyon çalışması yapan oyuncuların ise antrenmanın son anlarında oldukça yorgun düştükleri görüldü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla AEK maçının hazırlıklarına devam edecek.