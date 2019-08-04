04.08.2019 - 13:24
Trabzonspor, Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Trabzonspor, dün akşam şehre gelen Alexander Sörloth'u KAP'a bildirdi.
Trabzonspor, Norveçli forvet Alexander Sörloth’un geçici transferi için kulübü Crystal Palace'la görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şöyle;
İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünün profesyonel oyuncusu Alexander Sörloth'un, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.