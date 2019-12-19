Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Trabzonspor, Altay'ı konuk etti. İlk maçta Trabzonspor deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup etmişti. Bu müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı

Trabzonspor'un gollerini 51. ve 64. dakikalarda Sturridge, 56. dakikada Ekuban ve 71. dakikada Ivanildo Fernandes kaydetti. Altay'ın tek golünü 83. dakikada Marco Paixao attı.

Trabzonspor bu sonuçla adını üst tura yazdırdı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Burak Şeker, Soner Maraş, Gökhan Barcın

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı (Dk. 72 Fıratcan Üzüm), Ekuban (Dk. 82 Sosa), Avdijaj, Sturridge (Dk. 76 Onazi)

Altay: Emre Koyuncu,Yasin Palaz, Kadir Yazıcı, Deniz Vural, Cenk Özkacar (Dk. 45 1 Mesut Can Tunalı), Hüsamettin Yener, Tatos, Kutay Yokuşlu, Tavares, Hakan Demirci (Dk. 74 Paixao), Kappel (Dk. 61 Mustafa Murat Uslu)

Goller: Dk. 51 ve 64 Sturridge, Dk. 56 Ekuban, Dk. 71 Ivanildo Fernandes (Trabzonspor), Dk. 83 Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 17 Kadir Yazıcı, Dk. 88 Mesut Can Tunalı (Altay)







Maçtan dakikalar

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

51. dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta alanda Ekuban'dan aldığı pasla soldan ceza alanına sokulan Avdijaj'ın yerden şutunda, kaleci Emre Koyuncu'nun çeldiği top Sturridge'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

56. dakikada bordo-mavili ekip farkı 2'ye çıkardı. Sturridge'in ara pasında ceza alanı sağ kanadında Yusuf Sarı, topu yerden içeriye çıkardı. Altıpas içinde Ekuban, dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

64. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0'a taşıdı. Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, çizgi üzerinde Sturridge topu filelere yolladı.

71. dakikada bordo-mavili ekip farkı 4'e çıkardı. Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Ivanildo Fernandes, kafayla topu filelere gönderdi: 4-0

83. dakikada Altay golü buldu. Tatos'un ceza alanı içinde kullandığı çift vuruşta, Paixao'nun yerden kaleye gönderdiği top yan direğe çarparak filelerle buluştu: 4-1

Karşılaşma Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan notlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Altay'ı konuk eden Trabzonspor, Süper Lig'de geçen hafta oynadığı Yukatel Denizlispor karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

Pereira, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi futbolcularını kulübede oturtan teknik direktör Ünal Karaman, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj ve Ekuban'a forma şansı verdi.

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini, Ahmet Canbaz ve Erce Kardeşler, kadroda yer almadı.

Erce, son antrenmanda sakatlandı

Trabzonspor'un Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında görev yapan kaleci Erce Kardeşler sakatlanınca, kaleye yine Uğurcan Çakır geçti.

Erce Kardeşler, önceki gün yapılan antrenmanda sakatlık yaşayınca rövanş karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Maça ilgi az

Trabzonsporlu taraftarlar, Altay karşılaşmasına ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar göze çarparken, müsabakanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmayan az sayıdaki bordo-mavili taraftar ise karşılaşma öncesi futbolculara alkışlarla moral verdi.

Bir grup konuk ekip taraftarı da tribünde kendilerine ayrılan bölümde yer alarak Trabzon deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.