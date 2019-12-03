Trabzonspor, Altay maçı hazırlıklarını tamamladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür'ün yanı sıra takımdan ayrı olarak çalışan Filip Novak katılmadı. Bordo-mavililer, Altay maçına yönelik taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, bugün 14.30’da İzmir’e giderek Altay maçı için kampa girecek.