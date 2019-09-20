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20.09.2019 - 22:10 |

Trabzonspor ara vermedi!

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â

Trabzonspor ara vermedi!

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki ilk maÃ§Ä±nda deplasmanda Ä°spanyol ekibi Getafe'ye dÃ¼n 1-0 yenilen Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda 23 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â 

Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda oyuncularÄ±n iki grup halinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Birinci gruptaki futbolcularÄ±n toparlanma, diÄŸer oyuncularÄ±n ise taktiksel Ã§alÄ±ÅŸmalar gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â 

YarÄ±nÄ± izinli geÃ§irecek bordo-mavili ekip, pazar gÃ¼nÃ¼ yapacaÄŸÄ± antrenmanla Sivasspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼recek.

    Ä°nanÄ±lmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
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