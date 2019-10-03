Trabzonspor-Basel: 2-2

UEFA Avrupa Ligi C gurbu ikinci hafta maçında Trabzonspor sahasında Basel'i konuk eti. Maçta 1-0 geriye düşen bordo-mavili ekip, 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Fakat üstünlük sadece 2 dakika sürdü ve Trabzonspor sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta Trabzonspor'un gollerini 26. dakikada Abdülkadir Parmak, 78. dakikada Sosa attı. Basel'in gollerini ise 20. dakikada Widmer ile 80. dakikada Okafor kaydetti.

Bu sonuçla 1 puanı bulunan Trabzonspor 3. sırada yer aldı. Basel ise 4 puanla 2. sırada bulunuyor

Stat: Medical Park

Hakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri (İtalya)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sturridge (Dk. 81 Kamil Ahmet Çörekçi), Avdijaj (Dk. 46 Nwakaeme), Sörloth (Dk. 66 Sosa)

Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi (Dk. 65 Okafor), Bua, Ademi (Dk. 70 Cabral)

Goller: Dk. 20 Widmer, Dk. 80 Okafor (Basel), Dk. 26 Abdulkadir Parmak, Dk. 78 Sosa (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Doğan Erdoğan, Dk. 45 1 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Dk. 34 Xhaka, Dk. 83 Petretta, Dk. 90 4 Stocker (Basel)

maçtan dakikalar



18. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında, kaleci Omlin'in uzaklaştıramadığı top Campi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun yakın mesafede sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

20. dakikada Basel öne geçti. Sol kanattan Bua'nın ortasında ön direkte iyi yükselen Widmer, kafa vuruşuyla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.

26. dakikada Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Abdulkadir Parmak'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Omlin'in üzerinden filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

51. dakikada Obi Mikel'in soldan ortasında, Sörloth'un kafayla ceza alanına aşırdığı top, arka tarafta uygun durumdaki Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti.

61. dakikada Nwakame'nin pasıyla ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Novak'ın şutunda, kaleci Omlin sol tarafına gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.

74. dakikada Eray Cömert'in uzak mesafeden etkili şutunda, top üsten az farkla auta çıktı.

78. dakikada Trabzonspor öne geçti. Ani gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin pasıyla savunmanın arkasında topu kontrol eden Sosa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-1.

80. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ taraftan yapılan ortada, ceza alanı içinde Stocker topu kafa ile Okafor'a indirdi. Bu futbolcunun gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gitti: 2-2.

83. dakikada Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Abdulkadir Parmak'ın şutunda, kaleci Omlin iki hamlede topu kontrol etti.

90+4. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Campi'nin kafa vuruşunda kaleci Omlin güçlükle topu üsten kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR



UEFA Avrupa Ligi C Grubu 2. haftasında İsviçre temsilcisi Basel'i konuk eden Trabzonspor'da, geride kalan hafta Süper Lig'de 4-1 kazanılan Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre 4 oyuncu değişikliği yapıldı.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında, ağrıları olan oyuncuları dinlendireceğinin mesajını veren teknik direktör Ünal Karaman, Sosa, Nwakaeme, Kamil Ahmet Çörekçi ve Pereira'yı kulübede oturttu.

Karaman, Sosa'nın yerine Doğan Erdoğan'ı, Nwakaeme'nin yerine Sturridge'i, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Avdijaj'ı, Pereira'nın yerine de Campi'yi oynattı.

Savunma kurgusunda değişiklik

Karaman, Beşiktaş maçındaki savunma kurgusunu değiştirdi. Sağ bekte stoper Hüseyin Türkmen'i görevlendiren Karaman, savunmanın göbeğinde Hosseini'nin yanında Campi'yi oynattı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Ivanildo Fernandes, Yusuf Sarı ve Ogenyi Onazi kadroda yer almadı. Trabzonspor'da Sosa ve Pereiara'nın yokluğunda takım kaptanı olarak 23 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır sahaya çıktı.

Sturridge ilk kez

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki AEK karşılaşması öncesi sözleşme imzaladığı ancak antrenman eksikliği ve sakatlık nedeniyle fazla forma giyemeyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, ilk kez 11'de görev yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman, sakatlığı sonrası Beşiktaş maçının son bölümlerinde oyuna dahil ettiği golcü oyuncuyu bu kez 11'de görevlendirdi. Sturidge, ailesini de bu maçı izlemek için Trabzon'a davet etti.

Tesislerden konvoyla geldiler

Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesi bordo-mavili taraftarlar, başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan bordo-mavili kafileyi, taraftarlar meşaleler yakarak ve tezahüratlarla uğurladı. Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti.

Maç öncesi dostluk yemeği

Basel maçı öncesi yönetim kurulu tarafından misafir takım yönetimine yemek verildi. Yemekte asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu ve Dursun Ali Sakarya hazır bulunurken, misafir takım Basel'in üst yöneticisi Rolan Henri, yönetim kurulu üyeleri Alexander Stahelin, Barbara Bigler, sportif koordinatör Philipp Kauffman ve UEFA Delegesi Robert Kispal da yer aldı.

Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu tarafından misafir takım heyetine çeşitli hediyeler verildi.

Güney tribün kapalı

Sparta Prag ile oynanan maçta sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı tribün kapama cezası verilmesi nedeniyle, güney tribüne taraftar alınmadı.

Yaklaşık 5 bin dolayında taraftar bu nedenle karşılaşmayı izleyemezken, stadın misafir takım bölümü haricindeki yerler ise doldu. Az sayıda Basel taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takımlarına destek verdi.