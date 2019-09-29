Trabzonspor - Beşiktaş (CANLI)

Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ: 2-0

*İkinci yarı oynanıyor

GOL: 31' Dorukhan Toköz(K.K) 42' Sosa (Trabzonspor)

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Obi Mikel, Sosa, Abdülkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Necip, Caner, Dorukhan, Atiba, Boyd, Oğuzhan, N'Koudou, Burak Yılmaz

Maçtan dakikalar

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında altı pas içerisinde Oğuzhan Özyakup, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya pozisyonda önünden geçen meşin yuvarlağa dokunamayarak önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

31. dakikada Trabzonspor öne geçti. Burak Yılmaz'ın Nwakaeme'yi düşürmesi ile ev sahibi ekip sol kanattan faul atışı kazandı. Sosa'nın ceza sahasına sert ortasında, Dorukhan Toköz topu kafa ile kendi filelerine gönderdi: 1-0.

41. dakikada ev sahibi ekip iki kez yakaladığı gol pozisyonundan yararlanamadı. Rakibiniden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Sörloth'un vuruşunda, kaleci Karius yatarak topu ayakaları ile çeldi. Pozisyonun devamında Nwakaeme'nin önünde kalan topa bekletmeden vuruşunda, yan direkten dönen meşin yuvarlak bu kez kaleci Karius'ta kaldı.

42. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın pasında topu önüne alan Sosa'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, Necip Uysal'ın kafasından seken meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle sahaya çıkarken siyah-beyazlılar 3 değişikliğe gitti.

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 2-1 kaybettikleri Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Karaman, hafta içi sözleşme uzatan Hüseyin Türkmen'i stoper mevkisinde tercih ederken, geçen hafta görev yapan Campi'yi yedek kulübesinde oturttu.

Sağ kanatta Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev veren Karaman, yine geçen hafta görev alan Avdijaj'ı yedekler arasında tuttu.

Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Beşiktaş maçı kadrosunda yer almadı.

Geçen hafta Demir Grup Sivasspor kadrosunda sakatlığı nedeniyle yer almayan İngiliz forvet Daniel Sturridge ise bir haftalık aranın ardından 21 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Trabzonspor altyapısında yetişen Serkan Asan ise ilk kez bir maç kadrosunda yer aldı. Bordo-mavili ekip ısınmaya üzerinde "İtfaiye teşkilatının 305. yılı kutlu olsun." yazılı pankart ile çıktı.

Maç öncesi dostluk yemeği

Maç öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, Beşiktaş Yönetim Kuruluna yemek verildi. Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı yemekte iki kulüp yöneticileri de müsabaka öncesi birbirine başarı diledi.

Yemeğin ardından Alp tarafından Beşiktaş Kulübüne günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Başarılı sporculara ödül

Trabzonspor yönetimi, İsveç’te yapılan Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve Güney Kore’de gerçekleştirilen Dünya Kuraş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Nurcan Yılmaz'ı Beşiktaş maçı öncesi ödüllendirdi.

Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu her iki sporcuya birer plaket takdim etti.

Beşiktaş'ta Vida 11'de

Beşiktaş'ta geçen haftaki Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 oyuncu değişikliği yapıldı.

Siyah-beyazlı ekipte geçen hafta Başakşehir'le oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Douglas, Adem Ljajic ve Diaby'nin yerine Trabzonspor mücadelesinde Domagoj Vida, Oğuzhan Özyakup ve Tyler Boyd forma giydi.

Cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı.

Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart görerek Medipol Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Domagoj Vida, bordo-mavili ekiple yapılan mücadelede takıma döndü. Teknik direktör Avcı, stoperde Vida'nın yanında Necip Uysal'ı görevlendirdi.