Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Dünkü Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası Türkiye, Karadeniz Fırtınası ile Kara Kartal'ı izleyecek. Taraftar ekran başında takımını desteklemek isterken "Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

Trabzonspor'da kadroda değişiklik beklenmiyor

Trabzonspor’da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban ile Ivanildo Fernandes’in yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca tedavisi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Daniel Sturridge’nin ise maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçındaki 11’ini Beşiktaş karşısında koruması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolular Muhammed Elneny ve Adem Ljajic ile sakatlığı bulunan Victor Ruiz, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Ligin 4. haftasındaki Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 3 maç ceza verdiği Elneny, bordo-mavililer karşısında da takımını yalnız bırakacak. Trabzonspor müsabakasının ardından Mısırlı futbolcunun 1 maçlık cezası kalacak. Geçen hafta oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında bu sezonki 4. sarı kartını gören Ljajic de mücadelede cezası nedeniyle oynayamayacak. Cezasını dolduran Domagoj Vida ile sakatlığı geçen Enzo Roco, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi durumunda yarınki mücadelede forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ'TA DEPLASMAN SIKINTISI

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 3 resmi maçı da kaybetti. Süper Lig'de 2, UEFA Avrupa Ligi'nde ise dış sahada 1 maç yapan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden galibiyet çıkaramadı. Beşiktaş, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 3-2 mağlup olurken, Avrupa'da Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya 4-2 kaybetti. Siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakalarda 10 gol yerken 4 kez fileleri havalandırabildi.

BEŞİKTAŞ KALESİNİ KAPATAMIYOR

Beşiktaş, bu sezon çıktığı resmi maçlarda kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve UEFA Avrupa Lig'inde şu ana kadar oynadığı 6 maçın 5'inde gol yedi. Beşiktaş, resmi maçlarda attığı 10 gole karşın kalesinde 12 gol gördü.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 129. RANDEVU

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 15 MAÇTA İKİ KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 15 maçta sadece iki kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 15 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor söz konusu dönemdeki galibiyetlerini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da ve 18 Mayıs 2019'da Trabzon'da 2-1'lik skorla aldı. Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 12 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI

Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.

İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.

42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 3'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 62, Beşiktaş ise 56 gol attı. Geçen sezon Trabzon'da yapılan maçı 2-1 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.