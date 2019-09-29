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HaberlerSkorerTrabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
29.09.2019 - 14:57 |

Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi için heyecan dorukta. Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Taraftarlar ise merakla araştırıyor. Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Dün akşam Galatasaray - Fenerbahçe mücadelesi sonrasında bu akşam Trabzonspor - Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Televizyon karşısında bu nefes kesen mücadeleyi izlemek isteyenler, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? araştırıyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

 TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER...

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 129. RANDEVU

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle karşılık verdi.

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