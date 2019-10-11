Trabzonspor değer kazandı, Sturridge kaybetti

Trabzonspor’da Ekim ayı itibarıyla takımın en değerli isimlerinin başında 15 milyon Euro piyasa değeri ile genç oyuncu Abdülkadir Ömür yer alırken, değerinde düşüş yaşanmasına rağmen onu 11 milyon Euro’luk piyasa değeri ile Daniel Sturridge takip etti. 1.5 milyon Euro olan piyasa değeri 6 milyon Euro’ya çıkan Uğurcan Çakır’ın yükselişi ise dikkat çekti. 12 oyuncunun değerini artırdığı ve 7 oyuncunun değer kaybı yaşadığı bordo-mavililerde 6 oyuncunun piyasa değerinde ise değişiklik yaşanmadı. Yapılan güncelleme sonrasında oyuncuların piyasa değerlerinde yaşanan artış ve düşüş sonrasında Trabzonspor’un 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artış göstererek 69 milyon 950 bin Euro’ya yükseldi.

EN DEĞERLİSİ ABDÜLKADİR ÖMÜR

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta Ekim ayında yapılan son güncellemeye göre; bordo-mavililerde Uğurcan Çakır 1.5 milyon Euro olan piyasa değerini 6 milyon Euro’ya, Erce Kardeşler 400 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya, Arda Akbulut 250 bin Euro’dan 300 bin Euro’ya, Hüseyin Türkmen 2 milyon Euro’dan 3 milyon Euro’ya, Majid Hosseini 2 milyon Euro’dan 2,5 milyon Euro’ya, Ivanildo Fernandes 1 milyon Euro’dan 1,2 milyon Euro’ya, Filip Novak 2.6 milyon Euro’dan 3,3 milyon Euro’ya, Abdulkadir Parmak 2 milyon Euro’dan 2,5 milyon Euro’ya, Anthony Nwakaeme 2.5 milyon Euro’dan 3.5 milyon Euro’ya, Fıratcan Üzüm 50 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya, Abdülkadir Ömür 10 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya, Caleb Ekuban 1.25 Euro’dan 4 milyon Euro’ya yükseltti.

EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN STURRIDGE

Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz yıldız oyuncu Daniel Sturridge’nin piyasa değeri 15 milyon Euro’dan 11 milyon Euro’ya gerilerken, takımda en çok değer kaybı yaşayan oyuncu oldu. Bordo-mavililerde son güncellemenin ardından Gaston Campi’nin piyasa değeri 1.5 milyon Euro’dan 1 milyon Euro’ya, Joao Pereira’nın 800 bin Euro’dan 500 bin Euro’ya, Ogenyi Onazi’nin 3 milyon Euro’dan 2,5 milyon Euro’ya, John Obi Mikel’in 3.5 milyon Euro’dan 2 milyon Euro’ya, Ahmet Canbaz’ın 200 bin Euro’dan 150 bin Euro’ya ve Donis Avdijaj’ın değeri 2 milyon Euro’dan 1,5 milyon Euro’ya geriledi.

6 OYUNCUNUN DEĞERİNDE DEĞİŞİM YAŞANMADI

Trabzonspor’da 6 oyuncunun mevcut piyasa değerlerinde ise değişiklik yaşanmadı. Bordo-mavili takımda Abdurrahim Dursun 100 bin Euro, Kamil Ahmet Çörekçi 400 bin Euro, Doğan Erdoğan 500 bin Euro, Jose Sosa 2 milyon Euro, Yusuf Sarı 400 bin Euro ve Alexander Sörloth 6 milyon Euro’luk değerlerini korudu.