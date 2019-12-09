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09.12.2019 - 10:09 | | İHA

Trabzonspor deplasmanda başka

Deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftası itibarıyla en iyi dış saha performansı gösteren takım oldu.

Trabzonspor deplasmanda başka

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürüyor. Bordo-mavililer söz konusu hafta itibariyle dış sahada oynadığı 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 maçtan ise mağlup oldu. Dış sahada attığı 13 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 12 puanla deplasman sıralamasında aynı puana sahip olan Medipol Başakşehir'in önünde averajla performansı en iyi olan takım oldu.

Deplasmanda 1 yenilgi aldı
Karadeniz ekibi Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarından 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rizespor'u 2-1, MKE Ankaragücü 3-0 ve Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sivasspor'a ise 2-1 mağlup olmuştu.

2010-11 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansı
Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonraki en iyi dış saha performansına ulaştı. Bordo-mavililer söz konusu sezonda dış sahada oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puanla ilk sırada yer alıyordu. Attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 2 gol gören bordo-mavililer bu sezonun ardından 14. hafta itibariyle 7 maçta 3'er galibiyet ve beraberlik alırken 1 mağlubiyet aldı. Attığı 13 gole karışılık ise 8 gol gördü. Bordo-mavililer 2011-12 sezonunda 11 puan, 2012-13 sezonunda 9 puan, 2013-14 sezonunda 4 puan, 2014-15 sezonunda 7 puan, 2015-16 sezonunda 9 puan, 2016-17 sezonunda 7 puan, 2017-18 sezonunda 7 puan, 2018-19 sezonunda 8 puan toplamıştı.

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