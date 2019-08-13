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13.08.2019 - 16:10

Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferi karşılığında kadrosuna kattığı Edgar Le'yi 1 yıllığına Feyenoord'a kiraladı.

Trabzonspor, Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı

Bordo mavili ekip Yusuf Yazıcı transferi karşılığında kadroya dahil ettiği ve bugün KAP'a bildirdiği Edgar Le'yi Feyenoord'a kiraladı.

Kadrosunda Huseyin Türkmen, Hosseini, Campi ve İvanildo'yu bulunduran Trabzonspor, yine stoper mevkinde oynayan Le'yi böylelikle Hollanda ekibine göndermiş oldu.

KAP bildirimi şöyleydi

Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya;

2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

İmzayı da attı

Trabzonspor, Edgar Leyi Feyenoorda kiraladı

 

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