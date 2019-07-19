Trabzonspor, Erce KardeÅŸler'i transfer etti

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, geride kalan sezonda AltÄ±nordu'da forma giyen kaleci Erce KardeÅŸler ile 3 +1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸladÄ±.

Trabzonspor Sportif YatÄ±rÄ±m ve Futbol Ä°ÅŸletmeciliÄŸi Ticaret AÅž'den, Borsa Ä°stanbul'a gÃ¶nderilen ve Kamuyu AydÄ±nlatma Platformunda da (KAP) yer alan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadeler yer aldÄ±:

"Profesyonel futbolcu Erce KardeÅŸler ile opsiyon hakkÄ± kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zde olmak Ã¼zere 3 1 yÄ±llÄ±k anlaÅŸma saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AnlaÅŸmaya gÃ¶re oyuncuya 2019-2020 futbol sezonu iÃ§in 1 milyon 575 bin lira garanti Ã¼cret, 2020-2021 futbol sezonu iÃ§in 1 milyon 825 bin lira garanti Ã¼cret, 2021-2022 futbol sezonu iÃ§in 2 milyon 75 bin lira garanti Ã¼cret Ã¶denecektir. Opsiyon hakkÄ±nÄ±n kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± halinde, 2022-2023 futbol sezonu iÃ§in 2 milyon 250 bin lira garanti Ã¼cret Ã¶denecektir."

AÃ§Ä±klamada, transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedelinin ise Ã¶denmeyeceÄŸi kaydedildi. 25 yaÅŸÄ±ndaki file bekÃ§isi, geride kalan sezonda Spor Toto 1. Lig'de 34 karÅŸÄ±laÅŸmada gÃ¶rev yaptÄ±.