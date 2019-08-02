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02.08.2019 - 21:43| DHA

Trabzonspor, Fernandes'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Ivanildo Jorge Mendes Fernandes için Sporting Lisbon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor, Fernandes'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in kiralık olarak transferi için kulübü Sporting Lisbon ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: "Portekiz'in Sporting CP Kulübünün profesyonel oyuncusu Ivanildo Jorge Mendes Fernandes'in, kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

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