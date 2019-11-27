Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık
Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev maçı Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı. Dev karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Bahattin Şimşek yapacak. Maçın VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
29 Kasım Cuma: 20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
30 Kasım Cumartesi: 15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır
15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya
17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
1 Aralık Pazar: 14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat
19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık
2 Aralık Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk