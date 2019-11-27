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27.11.2019 - 12:08 | | AA

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık

Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak dev maçı Ali Palabıyık yönetecek.

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi açıklandı. Dev karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan, Serkan Çimen ve Bahattin Şimşek yapacak. Maçın VAR Hakemi Yaşar Kemal Uğurlu.

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

29 Kasım Cuma: 20.30 Gençlerbirliği-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük

30 Kasım Cumartesi: 15.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Cüneyt Çakır

15.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor: Halis Özkahya

17.30 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

1 Aralık Pazar: 14.00 Gaziantep FK-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

16.30 Medipol Başakşehir-Antalyaspor: Serkan Tokat

19.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

2 Aralık Pazartesi: 20.00 Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ümit Öztürk

 

 

Trabzonspor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık
 

 

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