Trabzonspor, Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi'nin kulübümüze transferi konusunda, Estudiantes Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Estudiantes Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 898.000.-USD ödenecektir. Ayrıca, Estudiantes Kulübü'ne, futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış bedelinin %20'si ödenecektir.

İŞTE TRABZONSPOR'UN YENİ SEZON FORMASI