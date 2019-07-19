19.07.2019 - 17:14
Trabzonspor, Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Gaston Campi'nin transferi için kulübü Estudiantes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İşte KAP'a yapılan açıklama:
Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi'nin kulübümüze transferi konusunda, Estudiantes Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre, Estudiantes Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 898.000.-USD ödenecektir. Ayrıca, Estudiantes Kulübü'ne, futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış bedelinin %20'si ödenecektir.
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