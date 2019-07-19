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19.07.2019 - 17:14

Trabzonspor, Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Gaston Campi'nin transferi için kulübü Estudiantes ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trabzonspor, Gaston Campi'yi KAP'a bildirdi

İşte KAP'a yapılan açıklama: 

Profesyonel futbolcu Gaston Matias Campi'nin kulübümüze transferi konusunda, Estudiantes Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre, Estudiantes Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 898.000.-USD ödenecektir. Ayrıca, Estudiantes Kulübü'ne, futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde satış bedelinin %20'si ödenecektir. 

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