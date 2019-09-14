Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor

Ligin ilk 3 haftasında 2 beraberlik bir galibiyet alarak 5 puan toplayan Trabzonspor, yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde 15 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililer, bu maçı kazanarak hem yenilmezlik serisini devam ettirmek, hem de zirve yarışında kendine yer edinmek istiyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

KARAMANDAN TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ekuban, Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca hafif sakatlığı bulunan Sturridge'nin durumu yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın, ligde son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının 11'ine göre Gençlerbirliği karşısında tek değişikliğe giderek sakatlığı bulunan Ekuban'ın yokluğunda 11'de Mikel'e görev vermesi bekleniyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İLE 69.RANDEVU

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 69. kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 68 maçta Trabzonspor'un 38, Gençlerbirliği'nin ise 12 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında oynanan 18 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 129 gol atarken, kalesinde 63 gol gördü.

Yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

En son geçen sezon ligin 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olduktan sonra 15 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik alan bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşılaşmasını da kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek.

Trabzonspor, Gençlerbirliği müsabakasını kaybetmemesi halinde, 17 Şubat 2019 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor maçından sonra yenilgisizlik serisini 210 güne taşıyacak.

TRABZONSPORUN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Mikel, Sosa- Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme- Shörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban (Sturridge belirsiz)