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25.11.2019 - 17:49 | | TRABZON (AA) -

Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İspanyol ekip Getafe ile 28 Kasım Perşembe günü sahasında oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Trabzonspor-Getafe maçı biletleri satışa çıktı

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor-Getafe maçı biletlerinin, 70 ile 500 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.

Müsabaka biletleri için Passolig ve kağıt bilet uygulamasının geçerli olacağı ifade edilen açıklamada, Passolig sahiplerinin hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecekleri, kağıt biletlerin ise sadece gişelerden temin edilebileceği aktarıldı.

Karşılaşma, Medical Park Stadı'nda 28 Kasım Perşembe günü saat 18.50'de başlayacak.

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