Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya'nın Getafe takımıyla yapacağı C Grubu 5. hafta maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.