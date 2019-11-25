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25.11.2019 - 21:07 | | AA

Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor deplasmanda Getafe takımıyla karşılaşırken maçın hakemi Andris Treimanis oldu

Trabzonspor-Getafe maçına Letonyalı hakem

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım Perşembe günü sahasında İspanya'nın Getafe takımıyla yapacağı C Grubu 5. hafta maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. 

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayacak karşılaşmada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. 

Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak.

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