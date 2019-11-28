Trabzonspor-Getafe(CANLI)

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor grubundaki 5. maçında İspanyol ekibi Getafe'yi konuk ediyor. Medical Park Stadı'nda saat 18.50'de başlayaN karşılaşmanın hakemi Andris Treimanis...

TRABZONSPOR-GETAFE: 0-0(İLK YARI SONA ERDİ)

İLK 11'LER:

TRABZONSPOR: Erce, Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet

GETAFE: Chichizola, Djene, Bruno, Mata, Portillo, Nyom, Olivera, Arambarri, Molina, Fajr, Kenedy

Grupta geri kalan 4 haftada temsilcimiz Trabzonspor'un 1 puanı bulunuyor. Ayrıca bordo mavili ekip gruptan çıkma şansını son Krasnodar maçında aldığı mağlubiyetle yitirmişti.

Konuk ekip Getafe ise 4 hafta sonunda 6 puan topladı. Basel'in 10 puanla lider olduğu grupta İspanyol ekibi yine 6 puanda bulunan Krasnodar ile gruptan çıkma mücadelesi veriyor.

Maçtan notlar

Teknik direktör Ünal Karaman, sakat oyuncuların çokluğuna rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Gaston Campi, Kamil Ahmet Çörekçi, Obi Mikel, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig'deki Galatasaray maçı öncesinde rotasyon yaptı.

Karaman, hafif sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen ile Joao Pereira'yı da kadroya almayarak Galatasaray maçı öncesinde dinlendirmeyi tercih etti.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı MKE Ankaragücü maçına göre 9 farklı isimle sahaya çıktı.

Teknik direktör Karaman, sağ bekte Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, stoperde Hüseyin Türkmen'in yerine Ivanildo Fernandes'e, Gaston Campi'nin yerine Doğan Erdoğan'a, sol bekte Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Abdurrahim Dursun'a, orta sahada Obi Mikel'in yerine Abdulkadir Parmak'a, Jose Sosa'nın yerine Kerem Baykuş'a, sağ kanatta Yusuf Sarı'nın yerine Fıratcan Üzüm'e, sol kanatta Anthony Nwakaeme'nin yerine Donis Avdijaj'a, forvette Alexander Sörloth'un yerine Muhammet Akpınar'a görev verdi.

Kaptan Abdülkadir Parmak

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, Getafe maçında kaptanlık görevini üstlendi.

Bordo-mavili ekipte kadroda yer almayan takım kaptanları Jose Sosa ile Joao Pereria'nın yokluğunda Abdulkadir Parmak, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

Fıratcan Üzüm ve Kerem Baykuş ilk kez 11'de

Sezon başında Eskişehirspor'dan transfer edilen Fıratcan Üzüm ile Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç oyunculardan Kerem Baykuş, Getafe maçıyla ilk kez 11'de yer aldı.

Teknik direktör Ünal Karaman, Getafe maçında Trabzonspor'un altyapısından yetişen 7 futbolcuya 18 kişilik kadroda şans verdi.

Bu futbolculardan Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar ilk 11'de bulunurken, Behlül Aydın ve Uğurcan Çakır yedek kulübesinde yer aldı.

Taraftarlar maça ilgi göstermedi

Gruptan çıkma şansını yitiren Karadeniz ekibinin, Getafe ile yaptığı maça bordo-mavili taraftarlar ilgi göstermedi.

Tribünlerin büyük bölümünde boşluklar oluşurken maçı, az sayıda taraftar izledi.