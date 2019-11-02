Trabzonspor - Göztepe: 0-1

Trabzonspor, Süper Lig'de 10. hafta maçında sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Medical Park Stadyumu'nda 17:30'da başlayan karşılaşmada Göztepe 31. dakikada Jerome'un attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor Sörloth'la son saniyede bir gol bulsa da kalkan ofsayt bayrağı golü geçersiz kıldı.

Ev sahibi pozisyonlar yakalasa da gol bulamayınca Göztepe'ye mağlup olmaktan kurtulamadı.

Bu sonuçla Göztepe puanını 12 yaparken, Trabzonspor 16 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Yusuf Sarı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girdi. Göztepe savunmasının da müdahale etmeye çalıştığı topa Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

15. dakikada Gassama'nın sağdan ceza sahasına ortasında altıpas önünde Halil Akbunar'ın volesinde, top yandan auta gitti.

21. dakikada Sosa'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Beto'da kaldı.

31. dakikada Göztepe öne geçti. Mossoro'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Gassama, ceza sahasına ortasını yaptı. Altıpas önünde topa gelişine vuran Jerome, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

37. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Doğan Erdoğan'ın vuruşunda, kaleci Beto topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekip Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

60. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası sol çaprazında vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.

75. dakikada Yusuf Sarı'nın yerden kale sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Avdijaj şutunu kaleci beto ayaklarıyla çizgi üzerinden kornere çıkardı.

90. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ortasında Koray Kılınç'ın kafa vuruşunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alex Taşcıoğlu xx, Erdem Bıyık xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır x, Pereira x, Fernandes xx, Hüseyin Türkmen x, Novak xx, Doğan Erdoğan xx (Avdijaj dk. 46 x) (Koray Kılınç dk. 83 ?), Ahmet Canbaz x (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46 x), Sosa xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme x, Sörloth x

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Campi, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Göztepe: Beto xx, Gassama xx (Murat Paluli dk. 46 x), Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Castro xx, Borges xx, Halil Akbunar xx (Deniz Kadah dk. 70 x), Mossoro xx, Soner Aydoğdu xx (Atınç dk. 89 ?), Jerome xxx

Yedekler: Göktuğ, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Yalçın Kayan, Batuhan, Schwechlen, Napoleoni

Teknik Direktör: Suat Arıcan

Gol: Jerome (dk. 31) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu, Jerome, Costa (Göztepe)

Maçtan notlar

Trabzonspor, Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

KARAMAN'DAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının ilk 11’inden farklı olarak Göztepe karşısında 3 değişikliğe gitti. Karaman, savunmada Hosseini’nin yerine Fernandes’e, orta sahada Kamil Ahmet’in yerine Ahmet Canbaz’a ve sakatlığı nedeniyle 1-3 hafta arası sahalardan uzak kalacağı açıklanan Sturridge’nin yokluğunda sağ kanatta ilk 11’de Yusuf’a şans tanıdı. Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel ve Sturridge’nin yanı sıra tedavisi devam eden Ogenyi Onazi de kadroda yer almadı.

AHMET CANBAZ İLK KEZ

Trabzonspor’da sezon başında takıma katılan orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz, Göztepe maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk kez 11’de sahaya çıktı. 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Trabzonspor’da 2 maçta toplamda 20 dakika süre aldı, gol ve asist üretemedi.

CAFER VE KORAY KADRODA

Bordo-mavililerde sakat oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman altyapıdan genç oyuncular Cafer Tosun ile Koray Kılınç’ı Göztepe maçı kadrosuna aldı. Bu arada en son A takım forması ile 2017-18 sezonun 33’üncü haftasında oynanan Bursaspor mücadelesinde kadroya giren Cafer Tosun, 538 gün aradan sonra bir Süper Lig mücadelesinde kadroda kendine yer buldu.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Göztepe maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Medical Park Stadı tribünlerinin önemli bölümünü dolduran bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Az sayıdaki konuk ekibin taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destekte bulundu.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Maç öncesi Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından Göztepe Yönetim Kurulu’na yemek verildi. Yemeğe Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyelerinden Yaşar Kibar Güven, Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Yusuf Hayırlıoğlu, Kemal Ertürk, Zafer Göktaş ve Eda Lermi Zorer ile Göztepe Başkanvekili Talat Papatya ve yöneticiler katıldı. İki kulüp yöneticilerinin birbirlerine başarılar dilediği yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına Göztepe Başkanvekili Talat Papatya’ya çeşitli hediyeler takdim edildi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK

Trabzonspor-Göztepe maçında Lösemili Çocuklar Haftası unutulmadı. Trabzonspor sahaya '2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası' yazılı pankartla çıktı. Ayrıca iki takım futbolcuları ve maçın hakemlerinin yanı sıra Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı taraftarlar farkındalık için seremonide ağızlarına maske taktı.