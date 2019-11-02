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02.11.2019 - 14:32 |

Trabzonspor - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'de 10. hafta maçında Trabzonspor sahasında ligde zor günler geçiren Göztepe'yi konuk ediyor.

Trabzonspor - Göztepe (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig'de 10. hafta maçında bugün sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

Geride kalan 9 haftada topladığı 16 puan ile 4. sırada yer alan Bordo Mavili takım zirve yürüyüşünü sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Medical Park Stadyumu'nda saat 17:30'da başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. 

TRABZONSPOR - GÖZTEPE: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER: 

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Ivanildo, Novak, Doğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Yusuf, Sörloth

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Borges, Soner, Mossoro, Halil, Jerome

Ramos hız kesmiyor!
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