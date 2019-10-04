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04.10.2019 - 16:43 |

Trabzonspor, Huawei ve Turkcell Grubu arasındaki anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, Huawei ve Turkcell grubu ile 3 yıl için 52.5 milyon TL karşılığında reklam sözleşmesi imzalandığını borsaya bildirdi.

Trabzonspor, Huawei ve Turkcell Grubu arasındaki anlaşmayı KAP'a bildirdi!

Trabzonspor Kulübü, Huawei ve Turkcell Grubu ile 3 yıllığına 52 milyon 500 bin TL'lik reklam anlaşması yapıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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