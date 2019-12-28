28.12.2019 - 17:23 |
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (CANLI)
Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Trabzonspor kendi sahasında puan cetvelinin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşıyor.
Süper Lig'in zirve takipçisi Trabzonspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor.
Trabzon Şenol Güneş Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek.
Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
GOL: 7' Sörloth
İLK 11:
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: İsmail, Ramazan, Hasan Hüseyin, Osman, Yasir, Emre, Ömer, Mert, Djedje, Ziya, Kravets