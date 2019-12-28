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28.12.2019 - 17:23 |

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında Trabzonspor kendi sahasında puan cetvelinin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşılaşıyor.

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'in zirve takipçisi Trabzonspor evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor.

Trabzon Şenol Güneş Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayan karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek.

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOL: 7' Sörloth

İLK 11:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Obi Mikel, A. Parmak, Sosa, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: İsmail, Ramazan, Hasan Hüseyin, Osman, Yasir, Emre, Ömer, Mert, Djedje, Ziya, Kravets

 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (CANLI)

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