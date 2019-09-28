Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, ÅŸike sÃ¼reci ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± Ä°sviÃ§re Federal Mahkemesine, CAS'Ä±n almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde tescillenmesi talebiyle baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Ä°sviÃ§re Federal Mahkemesine yÃ¶nelik baÅŸvurumuz, cuma gÃ¼nÃ¼ kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ä°sviÃ§re'de Ã§alÄ±ÅŸmakta olduÄŸu hukuk bÃ¼rosu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi. YapÄ±lan baÅŸvuruda, Ã¶nceki kurul kararlarÄ±na karÅŸÄ± CAS'a yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸvuru neticesinde verilen hÃ¼kmÃ¼n hukuksuz olduÄŸunun tescillenmesi istendi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

FenerbahÃ§e, 2010-2011 sezonunda 82 puan alarak aynÄ± puana sahip Trabzonspor'un gol averajÄ±yla Ã¶nÃ¼nde ÅŸampiyon olmuÅŸtu. Trabzonspor, FenerbahÃ§e'nin ÅŸike sonucu ÅŸampiyon olduÄŸunu iddia ederek, olayÄ± TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, UEFA, FIFA ve son olarak da CAS'a taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.