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28.09.2019 - 16:59 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor, Ä°sviçre Federal Mahkemesine baÅŸvurdu

Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼, FenerbahÃ§e'nin ÅŸampiyon tamamladÄ±ÄŸÄ± ve ÅŸike soruÅŸturmasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± 2010-2011 sezonuna iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n UluslararasÄ± Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafÄ±ndan reddedilmesiyle ilgili Ä°sviÃ§re Federal Mahkemesine baÅŸvuruda bulundu.Â

Trabzonspor, Ä°sviçre Federal Mahkemesine baÅŸvurdu

Bordo-mavili kulÃ¼bÃ¼n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, ÅŸike sÃ¼reci ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± Ä°sviÃ§re Federal Mahkemesine, CAS'Ä±n almÄ±ÅŸ olduÄŸu kararÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde tescillenmesi talebiyle baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Ä°sviÃ§re Federal Mahkemesine yÃ¶nelik baÅŸvurumuz, cuma gÃ¼nÃ¼ kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ä°sviÃ§re'de Ã§alÄ±ÅŸmakta olduÄŸu hukuk bÃ¼rosu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi. YapÄ±lan baÅŸvuruda, Ã¶nceki kurul kararlarÄ±na karÅŸÄ± CAS'a yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baÅŸvuru neticesinde verilen hÃ¼kmÃ¼n hukuksuz olduÄŸunun tescillenmesi istendi." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

FenerbahÃ§e, 2010-2011 sezonunda 82 puan alarak aynÄ± puana sahip Trabzonspor'un gol averajÄ±yla Ã¶nÃ¼nde ÅŸampiyon olmuÅŸtu. Trabzonspor, FenerbahÃ§e'nin ÅŸike sonucu ÅŸampiyon olduÄŸunu iddia ederek, olayÄ± TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, UEFA, FIFA ve son olarak da CAS'a taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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