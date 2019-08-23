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23.08.2019 - 09:45

Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılarak turun kapısını aralayan Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü.

Trabzonspor kafilesi Trabzon'a döndü

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında sahadan 3-1'lık galibiyetle ayrılan Trabzonspor maçın hemen ardından Trabzon'a hareket etti. Saat: 01:30 sıralarında Türk Hava Yollarına (THY) ait özel uçak ile Trabzon'a haraket eden kafile sabah saat 04:00 sıralarında Trabzon'a vardı. Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticilerde takımla birlikte Trabzon'a döndü.

Pilot tebrik etti
Trabzonspor'un, Yunanistan temsilcisi AEK'yı 3-1'lık skor ile yenmesinin ardından bordo-mavilileri taşıyan uçağın kaptanı Atina'dan , Trabzon'a hareket etmeden önce kafileyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Skorer Tv Haber Bülteni - 23 Ağustos 2019
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