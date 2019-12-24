Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Kayserispor hazırlıklarına başladı
24.12.2019 - 14:16 | | AA

Trabzonspor, Kayserispor hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor, Kayserispor hazırlıklarına başladı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde futbolcular, iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci grupta yer alan oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.

Öğrenciler, Trabzonspor'la buluştu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin gerçekleştirdiği "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında, Yomra Oymalıtepe İlkokulu ile Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencileri antrenmanı ziyaret etti.

Öğrenciler, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla fotoğraf da çektirdi.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 26 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Ozan Tufan izin gününde bile boş durmuyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dusko Ivanovic'in yeni takımı Baskonia

Dusko Ivanovic'in yeni takımı Baskonia

Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette boğuldu

İsmail Güldüren'in kayınvalidesi gölette boğuldu

Hidayet Türkoğlu: Amacımız 82 milyona ulaşmak

Hidayet Türkoğlu: Amacımız 82 milyona ulaşmak

Sıradaki Haber