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16.10.2019 - 18:44 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor: Kombinelerin satışı bitmiştir

Trabzonspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kombine satışlarının bittiğini duyurdu.

Trabzonspor: Kombinelerin satışı bitmiştir

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un kombine satışlarının bittiği belirtildi.

Açıklamada, "2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

 

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