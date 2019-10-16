16.10.2019 - 18:44 | | TRABZON (AA)
Trabzonspor: Kombinelerin satışı bitmiştir
Trabzonspor, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kombine satışlarının bittiğini duyurdu.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un kombine satışlarının bittiği belirtildi.
Açıklamada, "2019-2020 futbol sezonunda sahamızda oynayacağımız resmi maçlarda geçerli olan kombinelerinin genel satışı bitmiştir. Tüm taraftarlarımıza ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.