Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı
20.12.2019 - 13:46 |

Trabzonspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda 23 Aralık Pazartesi günü Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, Konyaspor hazırlıklarına başladı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Altay karşılaşmasında forma giyen oyuncular toparlanma çalışması yaparken, diğer oyuncular ise telafi çalışması gerçekleştirdi.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, 22 Aralık Pazar günü yapacağı antrenmanla Konyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

 

Sokak Röportajı | Fenerbahçe-Beşiktaş
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

"Büyük ve zor maçları severiz"

"Büyük ve zor maçları severiz"

Hiç mi kredisi yok

Hiç mi kredisi yok

Emektarların mücadelesi

Emektarların mücadelesi

Kadere bak!

Kadere bak!

Sıradaki Haber