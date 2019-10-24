Trabzonspor Krasnodar hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta? İlk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi tesmilcilerimizden Trabzonspor, gruptaki 3. maçında Rus ekibi Krasnodar'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen mücadele öncesi merak edilen soruların cevaplarını derledik. Peki Trabzonspor Krasnodar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?



TRABZONSPOR KRANOSDAR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Jose Sosa, Donis Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth



Krasnodar: Safonov - Petrov, Martynovitch, Spajic, Stotski - Olsson, Vilhena, Ari - Soulieïmanov, Berg, Namli.

BU SEZON AVRUPA'DA 7. MAÇ!

Trabzonspor, bu sezon Avrupa kupalarındaki 7. maçına Krasnodar önünde çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın, gruplara kalma başarısı gösterdi.

Karadeniz ekibi, grupta ise İspanya'nın Getafe takımına rakip sahada 1-0 yenilmiş, Basel'le de evinde 1-1'lik berabere kalmıştı.