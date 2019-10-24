Trabzonspor Krasnodar maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C grubu üçüncü hafta maçında bu akşam Rus temsilcisi Krasnodar'ı konuk edecek. Geride kalan iki haftada sadece 1 puan alabilen temsilcimiz Trabzonspor Avrupa arenasında çıktığı ilk maçta Getafe'ye kaybetmiş, Basel ile sahasında berabere kalmıştı. Grubun üçüncü hafta maçında sahasında Krasnodar'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da hedef üç puan olarak belirlendi. Peki Trabzonspor-Krasnodar maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor-Krasnodar maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu üçüncü hafta maçında Trabzonspor sahasında Krasnodar'ı konuk edecek. Geride kalan iki haftada sadece 1 puan alabilen temsilcimiz grupta 3. sırada yer alıyor. Ünal Karaman'ın öğrencileri Krasnodar karşısında kazanıp ilk üç puanını alıp yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.
TRABZONSPOR-KRASNODAR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Krasnodar maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER!
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan, Abdülkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Petrov, Olsson, Younes, Vilhena, Stotskiy, Sulaymanov, Ari, Berg
Trabzonspor daha önce 4 kez karşılaştığı Rus takımları karşısında 1 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Krasnodar ise Türk takımlarına karşı çıktığı dört maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu maçların 3'ünde galip olan taraf olan Krasnodar 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.