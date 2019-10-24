Trabzonspor Krasnodar maçı muhtemel 11'ler! Maç saat kaçta hangi kanalda?

Trabzonspor-Krasnodar maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Avrupa Ligi C grubu üçüncü hafta maçında Trabzonspor sahasında Krasnodar'ı konuk edecek. Geride kalan iki haftada sadece 1 puan alabilen temsilcimiz grupta 3. sırada yer alıyor. Ünal Karaman'ın öğrencileri Krasnodar karşısında kazanıp ilk üç puanını alıp yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR-KRASNODAR MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Krasnodar maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER!

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Sosa, Doğan, Abdülkadir Parmak, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth

Krasnodar: Safonov, Martynovich, Spajic, Petrov, Olsson, Younes, Vilhena, Stotskiy, Sulaymanov, Ari, Berg

Trabzonspor daha önce 4 kez karşılaştığı Rus takımları karşısında 1 galibiyet 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Krasnodar ise Türk takımlarına karşı çıktığı dört maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bu maçların 3'ünde galip olan taraf olan Krasnodar 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.