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HaberlerUefa Avrupa LigiTrabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa çıktı
22.10.2019 - 11:53 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa çıktı

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Krasnodar ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa çıktı

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Trabzonspor-Krasnodar maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1- Batı Alt VIP Tribün: 500 lira

Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 400 lira

Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 300 lira

Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 200 lira

Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira

Kategori 6- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira

Kategori 7- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira

Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira

Açıklamada, karşılaşma için Passolig'in yanı sıra kağıt bilet uygulamasının da geçerli olacağı aktarılarak, "Passolig sahipleri hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecek, kağıt biletler ise sadece gişelerden temin edilebilecektir." ifadesine yer verildi.

 

 

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