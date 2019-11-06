Trabzonspor, Krasnodar'da...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Rusya temsilcisi Krasnodar'a konuk olacağı maç için Krasnodar kentine geldi.
Trabzon'dan özel uçak hareket eden bordo-mavili kafile, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından Krasnodar'a ulaştı.
Konsolosluk yetkilileri tarafından karşılanan kafileye havalimanı çıkışında az sayıda taraftar ilgi gösterdi. Taraftarlar, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Bordo-mavili kafilede, sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Arda Akbulut, Jose Sosa, Daniel Sturridge ve Obi Mikel'in yanı sıra, izin verilen Joao Pereira yer almadı.
Trabzonspor'un 20 kişilik Krasnodar kafilesi; Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Kağan Moradaoğlu, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Kerem Baykuş, Donis Avdijaj, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Alexander Sörloth ve Muhammet Akpınar'dan oluştu.
Trabzonspor, saat 19.00'da maçın oynanacağı Krasnodar Stadı'nda yapılacak antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesi teknik direktör Ünal Karaman ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.