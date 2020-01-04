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04.01.2020 - 17:44 |

Trabzonspor, Ndiaye'nin maliyetini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor, daha önce görüşmelere başlandığını bildirdiği Ndiaye'nin kiralama maliyetini ve oyuncuya verilecek ücreti KAP açıklamasında duyurdu.

Trabzonspor, Ndiaye'nin maliyetini KAP'a bildirdi!

İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;

Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir.

Ndiaye'ye 6 aylığına 1 milyon euro

Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Transfer ile ilgili ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Trabzonspor, Ndiayenin maliyetini KAPa bildirdi

 
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