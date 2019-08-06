Trabzonspor, Prag'a gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bugün saat 11.00de basına kapalı olarak gerçekleştirdiği antrenmanla Trabzondaki hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, saat 14.30'da özel uçakla karşılaşmanın oynanacağı Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine hareket etti. Havalimanında takımı karşılayan bir grup taraftar ise futbolcular ve teknik heyet ile fotoğraf çektirip başarı diledi.

Trabzonsporun Prag kafilesinde; Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan, Ahmet Canbaz, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Avdijaj, Ekuban ve Sörloth olmak üzere toplam 20 oyuncu yer aldı.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onazi, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun ile Fıratcan, lisansı çıkmayan Salih Kavrazlı'nın yanı sıra yeni transferlerden Andjusic, genç oyuncular Koray, Muhammet, Kerem, Cafer, Murat Cem, Behlül, Serkan, Ahmet Eren, Ahmet Taha ile Azat kafilede yer almadı.

Bu arada 7 Ağustos Çarşamba günü saat 17.30'da maçın oynanacağı Letna Stadyumu'nda son çalışmasını gerçekleştirecek olan bordo-mavililerde, antrenman öncesi teknik direktör Ünal Karaman ile sol bek oyuncusu Filip Novakın basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.