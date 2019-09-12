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12.09.2019 - 12:39

Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok

Trabzonspor Kulübü Almanya'da operasyon geçiren Abdülkadir Ömür'ün 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür Almanya'da operasyon geçirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada milli futbolcunun 4-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.  

İşte yapılan açıklama:

"Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdülkadir Ömür’ün başarılı bir ameliyat geçirdiğini belirten Güven, “AEK Atina maçında sol dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Abdülkadir Ömür bugün Almanya’da sol diz menisküsünden başarılı bir operasyon geçirmiştir. Yaklaşık 2 saat süren ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre uygulanan ameliyat tekniği gereği oyuncumuz 4 ila 6 ay sahalardan uzak kalacaktır” dedi.

Tedavinin bir süre Almanya’da devam edeceğini ifade eden Yaşar Kibar Güven, “Oyuncumuz Abdülkadir Ömür, ameliyat sonrası tedavi ve tetkikler için bir süre Almanya’da kalacak, ilerleyen süreçte ise Trabzon’a dönerek kontrollü olarak tedavisine burada devam edilecektir” dedi.

Ayrıca Başkanımız Ahmet Ağaoğlu da ameliyatın ardından futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ü Almanya’da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti."

Trabzonspor resmen açıkladı: Abdülkadir Ömür 4-6 ay yok

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