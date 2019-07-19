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19.07.2019 - 10:45| Takvim

Trabzonspor, Santini için 2 milyon euroluk teklif yaptı

Bordo-mavililer, Anderlecht'te forma giyen Hırvat oyuncu için kulübüne 2 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak Belçika ekibi 3 milyon euroda direniyor.

Trabzonspor, Santini için 2 milyon euroluk teklif yaptı

Trabzonspor yönetimi Ivan Santini ısrarını sürdürüyor... 

Bordo-Mavililer forvet transferinde ilk sıraya aldıkları Anderlecht'in Hırvat futbolcusu için Belçika kulübüne 2 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak Anderlecht 3 milyon euroda direniyor.

İstenen rakamı çok bulan Bordo-Mavili yöneticiler küçük bir iyileştirme kararı aldı. Ancak bu rakamın 2 milyon 200 bin Euro'yu aşmayacağı öne sürüldü. Daha önce Trabzon'a gelmeye sıcak bakmayan Hırvat oyuncunun 3 yıllık sözleşme yapılırsa fikir değiştirebileceği öğrenildi. Yönetim alternatif isimlere de bakıyor.

​39 MAÇTA FİLELERİ 16 KEZ SARSTI

Anderlecht'e geçen sezon gelen Santini 39 resmi karşılaşmada 16 gol kaydetti.

 

 

 

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