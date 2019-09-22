Trabzonspor, Sivas deplasmanında galibiyet hedefliyor

Ligde oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 galibiyet alan Trabzonspor, yarın deplasmanda Sivasspor’a konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da sakatlıkları devam eden Fernandes, Ekuban, Abdülkadir Ömür ile Yusuf Sarı bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, Avrupa Ligi’nde son oynanan Getafe karşılaşmasının 11’ine göre Sivasspor karşısında iki değişikliğe giderek orta sahada Doğan’ın yerine Abdulkadir Parmak’a, savunmada ise Campi’nin yerine Hüseyin’e görev vermesi bekleniyor.

ONAZI İLE KAMİL AHMET İÇİN KARAR ANI

Bu arada sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Ogenyi Onazi’nin kadroda yer alıp almayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek. Yine sakatlığının ardından takıma dönen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise Sivasspor maçı kadrosuna alınabileceği öğrenildi.

SİVASSPOR İLE 27’NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 27’nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 26 maçta Trabzonspor'un 13, ev sahibi Sivasspor'un 7 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

Trabzonspor'un Demir Grup Sivasspor maçı muhtemel 11'i ise şu şekilde:

"Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth"

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes

CEZALI: Yok