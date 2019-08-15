Trabzonspor - Sparta Prag: 2-1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında evinde Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk etti. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleden Trabzonspor 2-1 üstünükle ayrıldı. İlk maçta Sparta Prag ile 2-2 berabare kalan Trabzonspor adını play-off turuna yazdırdı.

Yeni stadı Medical Park'ta ilk kez Avrupa kupası maçı oynayan Trabzonspor'da golleri 11. dakikada yeni transfer Sörloth ve 90+8. dakikada Novak kaydetti. Prag'ın golünü ise 78. dakikada Hlozek attı. Prag'da 88. dakikada Plavsic gördüğü 2. sarıdan kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.

Öte yandan Trabzonspor'da 90+7'de Nwakaeme penaltı kaçırdı.

Trabzonspor, play-off'ta Yunan temsilcisi AEK ile eşleşti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlak, son anda savunmaya çarparak kornere gitti.

11. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın sağdan ortasında, ceza alanında altıpas içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

23. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, kaleci Nita topu güçlükle çeldi. Dönen topu yakın mesafeden tekrar Abdülkadir tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak Nita'da kaldı.

45. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Plavsic vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45+3. dakikada Kanga'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Radakovic'in yakın mesafeden yatarak vuruşunda, top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 1-0 önde kapadı.

5. dakikada hızlı gelişen Sparta Prag atağında, Tetteh'in pasında ceza alanı dışı sağ çaprazından Kanga'nın şutunda, top yandan auta gitti.

66. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı dışından plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta çıktı.

69. dakikada Ekuban'ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün plase vuruşunda, kaleci Nita'yı geçen top yandan auta gitti.

78. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Kanga'nın pasında ceza alanı sol çaprazında Hlozek, plase vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-1

88. dakikada Sparta Prag'da ikinci sarıdan kırmızı kart gören Plavsic, oyun dışında kaldı.

90. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında, Pereira'nın pasında sağ çaprazda Abdülkadir Ömür'ün şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Nwakaeme'nin sağ taraftan yerden pasında altıpas içinde Ekuban'ın dokunduğu topu, kaleci Nita önledi.

90+3. dakikada Pereira'nın pasında ceza alanı çizgisi önünde Obi Mikel'in şutunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

90+ 5. dakikada Sosa, ceza alanı sağ çaprazında Mandjeck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Kehlet, penaltı noktasını gösterdi. 90 6'ncı dakikada Nwakaeme'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Nita, sağ tarafına gelen topu yatarak iki hamlede kontrol etti.

90+ 8. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Bordo-mavili ekibin hızlı gelişen atağında, orta alanda Pereira'nın pasında topu kontrol eden ve ceza alanına sokulan Novak, kaleci Nita ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sorensen (Danimarka)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Sosa, Abdülkadir Ömür (Dk. 90 9 Yusuf Sarı), Nwakaeme, Ekuban, Sörloth (Dk. 79 Obi Mikel)

Sparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic (Dk. 67 Kozak), Costa (Dk. 61 Hancko), Hanousek, Hlozek, Kanga, Krejci, Hasek (Dk. 77 Mandjeck), Plavsic, Tetteh

Goller: Dk. 11 Sörloth, Dk. 90+8 Novak (Trabzonspor), Dk. 78 Hlozek (Sparta Prag)

Kırmızı kart: Dk. 88 Plavsic (Sparta Prag)

Sarı kartlar: Dk. 30 Krejci (Sparta Prag), Dk. 41 Abdulkadir Parmak, Dk. 81 Obi Mikel (Trabzonspor)

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü eleme turu rövanş mücadelesinde Sparta Prag ile deplasmanda oynanan ilk maçtaki kadroya göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Obi Mikel’i yedek kulübesine çeken Karaman, bu oyuncunun yerine yeni transferlerden Sörloth’a 11’de forma şansı tanıdı.

CAMPI KADROYA ALINMADI

Trabzonspor’un yeni transferlerinden savunma oyuncusu Gaston Campi, Sparta Prag ile oynanan rövanş karşılaşmasının 18 kişilik kadrosunda kendisine yer bulamadı. İlk maçta yedek kulübesinde oturan ve hiç süre alamayan Campi’nin yerine ilk maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Sarı kadroda yer aldı.

YEDİ İSİM AKYAZI’DA İLK KEZ

Trabzonspor’da yeni transferlerden Alexandar Sörloth, Erce Kardeşler, Donis Avdijaj, Doğan Erdoğan, Obi Mikel, Yusuf Sarı ve Ivanildo Fernandes, Medical Park Stadı'nda ilk kez taraftalar önüne çıkarken, bu isimler arasından sadece Sörloth maça ilk 11’de başlayan isim oldu.

SPARTA PRAG'DA İKİ DEĞİŞİKLİK

Sparta Prag'da ise ilk maçtaki ilk 11'e göre iki değişiklik yapıldı. Teknik direktör Vaclav Jilek bu karşılaşmada Stetina ve Travnik'in yerine Hlozek ile Radakovic'e 11'de görev verdi.

MEDİCAL PARK'TA İLK AVRUPA MAÇI

Trabzonspor, 19 Aralık 2016 tarihinde açılışı yapılan Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki ilk Avrupa maçını oynandı. Ayrıca Trabzonspor, 102 gün sonra kendi sahasında taraftarlarıyla buluştu. Son olarak 2018-19 sezonunun 33’üncü haftasında Medical Park Stadı’nda taraftarı önünde Beşiktaş’ı konuk eden bordo-mavililer, 102 gün sonra Sparta Prag karşılaşmasıyla evinde taraftarı önünde sahaya çıktı.

STURRIDGE'NIN AİLESİ DE MAÇI İZLEDİ

Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Daniel Sturridge'nin bugün bordo-mavili yönetimle görüşmek üzere Trabzon'a gelen annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge de Sparta Prag ile oynanan karşılaşmada tribünde yer aldı.

STAT TIKLIM TIKLIM

Maçın biletlerinin satışa çıkarılmasının ardından kısa süre içerisinde biletleri tüketenTrabzonsporlu taraftarlar, Medical Park Stadı tribünlerini tıklım tıklım doldurdu. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşma öncesi sahaya ısınmaya çıkan futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından karşılaşma öncesi Sparta Prag yönetim kuruluna dostluk yemeği verildi. Yemeğe, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra Başkan Yardımcısı ve Genel Sayman Emin Kahraman, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Futbol Şubesi Sorumlusu Özer Bayraktar, Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven ile UEFA Delegesi Alojz Supraha ve Sparta Prag Yönetim Kurulu üyelerinden Dusan Svoboda, Frantisek Cupr ile Adam Kotalík katıldı. Yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından UEFA Delegesi Alojz Supraha’ya adının yazılı olduğu Trabzonspor forması, Sparta Prag Yönetim Kurulu'na ise yöresel hediyeler takdim edildi.