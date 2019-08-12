Trabzonspor Sparta Prag rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor nasıl tur atlar?

Trabzonspor Sparta Prag maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesine sahne olacak zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor Sparta Prag maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



TRABZONSPOR SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?



Trabzonspor Sparta Prag maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak ve mücadele TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban



Sparta Prag: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Hasek, Plavsic, Kanga, Tetteh.



TRABZONSPOR NASIL TUR ATLAR?



UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, mücadeleyi kazandığı takdirde ya da 0-0 ve 1-1 gibi skorlarla berabere bitirdiği takdirde adını bir üst tura yazdıracak.



Normal sürenin 2-2 bitmesi halinde ise temsilcimiz uzatmalarda ya da penaltılarda tur şansı arayacak.





