Trabzonspor, Sturridge için teklifini yükseltti

Daniel Sturridge ile gerçekleştirilen pazarlıklarda tek aday olarak kalan Trabzonspor, yıldız golcü için teklifini yükseltti.

Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz santrfor için Bordo-Mavililer, 2 milyon euro yıllık ücretin yanında bir takım bonuslar sundu.

Karadeniz ekibi, 29 yaşındaki futbolcuya attığı gol ve çıktığı maç sayısına göre ekstra prim verecek. Trabzonspor, şimdi ise Sturridge’in yanıtını beklemeye başladı.