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16.08.2019 - 15:46| İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, (DHA)

Trabzonspor'un Sturridge pazarlığı sürüyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Sertaç Güven, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Bordo-mavililerin bir süredir görüşme halinde olduğu forvet oyuncusu Daniel Sturridge hakkında konuşan Güven, "Transfer henüz tamamlanmadı, görüşmeler olumlu ilerliyor" dedi.

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren ve bu noktada Daniel Sturridge ile görüşmelerine devam eden Trabzonspor'un başkan yardımcısı Sertaç Güven, dün Trabzon'a gelen İngiliz oyuncunun annesi Grace Sturridge ile amcası Dean Sturridge'in şehri beğendiğini, transfer olması durumunda kalması için örnek evleri gezdiklerini ve atmosferden etkilendiklerini ifade etti. Transferin henüz tamamlanmadığını belirten Güven, görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

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