Trabzonspor'un Sturridge pazarlığı sürüyor

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren ve bu noktada Daniel Sturridge ile görüşmelerine devam eden Trabzonspor'un başkan yardımcısı Sertaç Güven, dün Trabzon'a gelen İngiliz oyuncunun annesi Grace Sturridge ile amcası Dean Sturridge'in şehri beğendiğini, transfer olması durumunda kalması için örnek evleri gezdiklerini ve atmosferden etkilendiklerini ifade etti. Transferin henüz tamamlanmadığını belirten Güven, görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.