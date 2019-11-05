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05.11.2019 - 13:33 | | TRABZON (AA)

Trabzonspor taktik ağırlıklı çalıştı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor taktik ağırlıklı çalıştı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların taktik ağırlıklı çalıştığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın Rusya'da yapacağı son antrenmanla Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

 

 

 

Skorer Tv Haber Bülteni - 5 Kasım 2019
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