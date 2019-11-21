Trabzonspor taktik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in 12. haftasÄ±nda deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ± MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.

Mehmet Ali YÄ±lmaz Tesisleri'nde, teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman yÃ¶netiminde basÄ±na ve taraftara kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmana, sakatlÄ±klarÄ± bulunan Filip Novak ve AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r katÄ±lmadÄ±. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takÄ±mdan ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Bordo-mavililer, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketlerinin ardÄ±ndan taktiksel aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â Trabzonspor, yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanÄ±n ardÄ±ndan 23 KasÄ±m Cumartesi gÃ¼nÃ¼ oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§in Ankara'ya hareket edecek.

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