Trabzonspor transfer haberleri: Badou Ndiaye şehre geldi

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Bu transferi KAP'a da bildiren bordo mavili ekip yeni orta sahasına da kavuştu. Arena61'in haberine göre Ndiaye'nin bugün Trabzon'a geldiği öğrenildi.

Son olarak Stoke City'de forma giyen Senegalli orta saha İngiltere Championship'te bu sezon 13 resmi maçta görev aldı.