Trabzonspor, tribündeki kadÄ±n taraftar oranÄ±nda zirvede
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in geride kalan 12 haftalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde iÃ§ saha maÃ§larÄ±nda tribÃ¼nde en fazla kadÄ±n taraftar oranÄ±na sahip takÄ±m oldu.Â
Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in geride kalan 12 haftalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde iÃ§ saha maÃ§larÄ±nda tribÃ¼nde en fazla kadÄ±n taraftar oranÄ±na sahip takÄ±m oldu.Â
Passolig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, SÃ¼per Lig'de yapÄ±lan mÃ¼sabakalarÄ± tribÃ¼nden takip eden kadÄ±n taraftar sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.Â
Ligde 22 puan ve averajla ikinci sÄ±rada yer alan Trabzonspor, yÃ¼zde 18'lik kadÄ±n taraftar oranÄ±yla bu alanda SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda ilk sÄ±ranÄ±n sahibi oldu. YÃ¼zde 17'lik kadÄ±n taraftar oranÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ ikinci, yÃ¼zde 16 ile de GÃ¶ztepe Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ basamakta yer aldÄ±.
Â TakÄ±m YÃ¼zdelik oran
Trabzonspor 18
BeÅŸiktaÅŸ 17
GÃ¶ztepe 16
FenerbahÃ§e 15
Galatasaray 14
Aytemiz Alanyaspor 13
Medipol BaÅŸakÅŸehir 12
Antalyaspor 12
Ã‡aykur Rizespor 11
Yukatel Denizlispor 10
GenÃ§lerbirliÄŸi 10
Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ 9
KasÄ±mpaÅŸa 8
Ä°stikbal Mobilya Kayserispor 8
Demir Grup Sivasspor 8
MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ 7
Ä°ttifak Holding Konyaspor 7
BtcTurk Yeni Malatyaspor 6
Passolig Taraftar Kart Ligi'nde zirve Galatasaray'Ä±n
Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon 42 bin kart sayÄ±sÄ±yla ilk sÄ±rada yer aldÄ±. Passolig'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, bu alanda 960 bin 493 kartla FenerbahÃ§e ikinci, 786 bin 561 taraftar ile BeÅŸiktaÅŸ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ basamaÄŸÄ±n sahibi oldu.