Trabzonspor, SÃ¼per Lig'in geride kalan 12 haftalÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde iÃ§ saha maÃ§larÄ±nda tribÃ¼nde en fazla kadÄ±n taraftar oranÄ±na sahip takÄ±m oldu.Â

Passolig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, SÃ¼per Lig'de yapÄ±lan mÃ¼sabakalarÄ± tribÃ¼nden takip eden kadÄ±n taraftar sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±na dikkat Ã§ekildi.Â

Ligde 22 puan ve averajla ikinci sÄ±rada yer alan Trabzonspor, yÃ¼zde 18'lik kadÄ±n taraftar oranÄ±yla bu alanda SÃ¼per Lig takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda ilk sÄ±ranÄ±n sahibi oldu. YÃ¼zde 17'lik kadÄ±n taraftar oranÄ±yla BeÅŸiktaÅŸ ikinci, yÃ¼zde 16 ile de GÃ¶ztepe Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ basamakta yer aldÄ±.

Â TakÄ±m YÃ¼zdelik oran

Trabzonspor 18

BeÅŸiktaÅŸ 17

GÃ¶ztepe 16

FenerbahÃ§e 15

Galatasaray 14

Aytemiz Alanyaspor 13

Medipol BaÅŸakÅŸehir 12

Antalyaspor 12

Ã‡aykur Rizespor 11

Yukatel Denizlispor 10

GenÃ§lerbirliÄŸi 10

Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ 9

KasÄ±mpaÅŸa 8

Ä°stikbal Mobilya Kayserispor 8

Demir Grup Sivasspor 8

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ 7

Ä°ttifak Holding Konyaspor 7

BtcTurk Yeni Malatyaspor 6

Passolig Taraftar Kart Ligi'nde zirve Galatasaray'Ä±n

Galatasaray, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon 42 bin kart sayÄ±sÄ±yla ilk sÄ±rada yer aldÄ±. Passolig'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, bu alanda 960 bin 493 kartla FenerbahÃ§e ikinci, 786 bin 561 taraftar ile BeÅŸiktaÅŸ Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ basamaÄŸÄ±n sahibi oldu.